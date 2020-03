Zwei Frauen nach Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in der Altdorfer Straße in Berg sind am frühen Mittwochabend zwei Volkswagen zusammengestoßen. Es entstand laut Mitteilung der Polizei Sachschaden in Höhe von 11 000 Euro.

Die 19-jährige Fahrerin eines VW Golf erkannte gegen 17.20 Uhr zu spät, dass der vor ihr fahrende VW Polo bremsen musste. Eine Kollision war daher nicht mehr vermeidbar. Beide Volkswagen waren nach dem Unfall so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die leicht verletzten Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.