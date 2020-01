Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt

Eine 54-jährige Frau ist am Dienstagabend in Ettishofen beim Durchfahren einer Kurve mit ihrem Kleinwagen über die Mitte hinausgefahren und dabei mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Unfallverursacherin gegen 17.15 Uhr mit ihrem Smart auf der Hauptstraße ortseinwärts. In der langgezogenen Rechtskurve kam sie über die Mittellinie und stieß deshalb mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Die Kollision war heftig, weshalb die 68-jährige Fordfahrerin und die 54-Jährige am Steuer des Smart leicht verletzt wurden. An beiden Personenkraftwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt circa 20 000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0751 / 8036666 zu melden.

