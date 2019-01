Zwei Autos stoßen bei Berg zusammen

Ein Unfall mit Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 291 bei Berg. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Unfallverursacherin eine 49-jährige Frau, die am Samstag gegen 11.50 Stunden mit ihrem Auto von Ravensburg in Richtung Berg fuhr. Dort ist sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw nahezu frontal zusammengestoßen, wie es die Polizei ausdrückt. Die Unfallverursacherin und die 46-jährige Fahrzeuglenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden in das Krankenhaus zur Beobachtung eingeliefert, konnten dieses aber schnell wieder verlassen. Bei der 49-jährigen Unfallverursacherin konnte die Polizei Alkoholeinwirkung feststellen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mußten durch einen Abschlepper abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Berg war mit drei Fahrzeugen zur Bergung der Personen sowie zur Sperrung der Fahrbahn im Einsatz.