Mit einem Jahr Verspätung feierten die Sänger des Männergesangverein Berg am Samstag, 23. Juli, im Hotel Rose in Berg mit Freunden und Gönnern ein ganz besonderes Jubiläum - den 100sten Geburtstag. Im Jahr 1921 wurde der Verein mit dem Gründungsgrundsatz „…zur Pflege und Förderung des Gesangs, sowie der geselligen Unterhaltung und des Friedens der Bürger untereinander…“ gegründet. Noch heute halten die Mitglieder an diesem Grundsatz fest, teilt die Vereinsführung mit.

Vorstand Norbert Betz eröffnete den Abend mit der Unterstützung der Böllergruppe des Schützenvereins Berg. Er betonte, wie froh er sei, dass das Vereinsleben wieder stattfinden kann und er endlich wieder dem gemeinsamen Gesang nachgehen darf. Im Zuge seiner Ansprache hob er den Sängerkameraden Erich Schlecker besonders hervor und ehrte ihn für 40 Jahre Singen mit dem Sängerring. Vizevorstand Stefan Geyer ergriff direkt im Anschluss das Wort und wendete sich direkt an Norbert Betz, da dieser ebenfalls seit 40 Jahren dem Verein die Treue hält und mit dem begehrten Sängerring ausgezeichnet wurde.

Ortsvorsteher Philipp Lämmle, auch seit Jahren aktives Mitglied im Männergesangverein Berg, ließ es sich nicht nehmen, auch ein paar Worte an Vorstand, Mitglieder und Gäste zu richten. Er dankte und sprach dem Verein seine Wertschätzung aus und zog einige Parallelen zwischen dem Gründungsjahr 1921 und der heutigen Zeit. So wütete auch im Jahr 1921 mit der spanischen Grippe eine weltweite Pandemie und so konnte er seine Rede mit einem wunderschönen und sehr passenden Zitat von Friedrich Schiller schließen: Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.

Nachdem bei Sekt, Bier und Häppchen alle Gratulanten ihre lobenden Worte an den Verein gerichtet hatten, bat Norbert Betz seine Gäste in den Saal der Berger Rose um dort den weiteren Feierlichkeiten zu frönen. Nach dem Abendessen näherte sich der Abend einem weiteren Highlight, und die Saubach Komede kündigte sich an. Mit Gesang und Sketchen wurden Themen wie der besonders gefährliche Männerschnupfen und auch die Problematik des Internets aufgearbeitet - die Zuschauer hatten dabei jede Menge zu lachen. Nach dem Auftritt legte DJ Franky jede Menge Stimmungsmusik auf, so dass noch lange getanzt und gefeiert wurde.