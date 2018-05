Zum Jubiläum gibt es 200 Liter Freibier

Das diesjährige Berger Sommerfest, das am heutigen Freitag, 25. Mai, beginnt, ist ein ganz besonderes: Es ist bereits das 60. Fest und die Musiker wollen wieder ihr Bestes geben, um Jung und Alt mit einem abwechslungsreichen Programm zu begeistern und vier Tage für ausgelassene Stimmung im Festzelt auf dem Neuen Festplatz zu sorgen.

Dieser befindet sich auf dem Bolzplatz Berg am Frankenweg, dem Verbindungsweg zwischen Berg und Jettenhausen. Der Eingang zum Festgelände ist von der Grötzelstraße kommend über den Frankenweg möglich. Parkplätze gibt es am Berger Kreisel auf der Wiese vor dem landwirtschaftlichen Anwesen Willauer, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Am Freitag beginnt das Sommerfest mit Stimmung und Unterhaltung bei freiem Eintritt bei der Bolzplatzmusikparty. Auch dieses Jahr konnte der MV Berg wieder tolle Musikkapellen für diesen Abend organisieren: den Musikverein aus Kluftern, die Musikkapelle Oberteuringen sowie die Aichers XL. Beginn ist um 19.30 Uhr, Zeltöffnung ist um 19 Uhr. Der Musikverein Berg begrüßt die ersten Gäste zum 60. Jubiläum dann mit 200 Liter Freibier.

Am Samstag findet wieder das beliebte Berger-Band-Festival statt. Vier verschiedene Bands konnten hier für diesen Abend verpflichtet werden: Die Brasserie, Pete & The Pirates, Blechlesbuaba, Midnight Misson. Wer am Samstag dieses Highlight besuchen will und zwar älter als 16, aber noch keine 18 Jahre alt ist, kommt hier ohne den Party-Pass nicht hinein. Happy Hour ist von 19 bis 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Traditionelles und Modernes

Am Sonntag nach dem Zeltgottesdienst, der um 8.45 Uhr beginnt, spielt die Musikkapelle Berg unter der Leitung ihres Dirigenten Daniel Fiedler zum Frühschoppen auf. Die Musiker bieten ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl die Freunde traditioneller wie moderner Blasmusik begeistern wird, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen gestalten dieses Jahr der Musikverein aus Weißenau sowie die Jugendkapelle Dreierlei, diese besteht aus den Jukas Ailingen, Berg und Jettenhausen. Zum Abschluss des Blasmusiktags spielen die Weiherhofmusikanten auf.

Beim Feierabendhock am Montagabend ab 17 Uhr mit dem Musikverein Wintersulgen lässt der Musikverein Berg sein Sommerfest 2018 ausklingen.