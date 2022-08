Zeit für Neues beim SKC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitten in der Sommerpause haben wir die Zeit genutzt und neuen Glanz auf unsere Kegelbahnen gebracht.

Dank vieler Helfer konnten wir an einem Samstagvormittag, bei typischen Kegel-Regenwetter, die Zeit nutzen und im Gasthof Hasen so manches erneuern. Damit es auf der Bahn künftig noch heller ist, haben wir alle alten und defekten Leuchtstoffröhren auf der Bahnfläche durch neue und hellere Röhren ausgetauscht. Im Anlaufbereich auf Bahn 3 und 4 haben wir die alten „gelben Röhren“ durch moderne LED-Deckenlichter ausgetauscht – jetzt stehen wir hier immer im richtigen Licht. Auf Bahn 1 und 2 erfolgt die Modernisierung, wenn der Umbau am Hasen weiter voran gekommen ist.

Zudem haben wir die fehlende Bahnbeschriftung wieder angebracht, sodass nun wieder jeder weiß, auf welcher Bahn er gerade spielt. Auf den Türen zum Maschinenraum haben wir unser Vereinslogo angebracht, sodass wir nun noch präsenter auf der Kegelbahn sind.

Aber nicht nur das – dank zwei neuer Regale haben wir nun Platz für bis zu 20 Sporttaschen geschaffen, sodass an einem Turniertag alles seinen Platz hat und niemand mehr über einen Sporttaschenberg „stolpern“ muss.

Neu in dieser Saison ist auch, dass wir unseren Sponsoren Werbefläche direkt auf der Kegelbahn anbieten können. Die ersten Wandwerbungen haben wir in diesem Aufwand direkt mit angebracht.

Unser Dank gilt der Familie Staudacher, dass diese zum SKC Berg und zum Kegelsport stehen und uns diese Möglichkeiten eingeräumt haben.