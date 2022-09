Wolf in Oberschwaben gilt als „wahrscheinlich“

Wer glaubt, einen Wolf gesehen zu haben oder Hinweise hat oder den Verdacht auf einen Riss, kann sich an das Wildtierinstitut in Freiburg wenden. Es hat dafür ein Telefon (0761/4018-274) und eine E-Mail-Adresse (info@wildtiermonitoring.de) eingerichtet. Auch an Feiertagen und am Wochenende ist hier ein Bereitschaftsdienst erreichbar.

In Oberschwaben hat es immer Sommer gleich mehrere Hinweise darauf gegeben, dass sich ein Wolf in der Gegend herumtreibt. Fotos wurden aufgenommen und ausgewertet sowie Abstriche von Tieren genommen, von denen man annahm, dass sie gerissen wurden. Eine Auswertung stand bislang noch aus. Jetzt liegt auch dieses Ergebnis vor: Auch wenn die DNA-Probe keinen Wolf nachweisen konnte, stuft das Wildtierinstitut in Freiburg den Fall des oberschwäbischen Wolfs als „wahrscheinlich“ ein.

Wir vermuten auf Grundlage verschiedener anderer Meldungen aus dem Zeitraum Mai bis Juni, die teilweise als ,wahrscheinlich’ abgeschlossen wurden, dass sich kurzzeitig ein Wolf in der Region aufgehalten hat, antwortet Felix Böcker vom Wildtierinstitut in Freiburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

So gehen die Experten davon aus, dass ein Wolf auf Wanderschaft durch Oberschwaben gezogen ist. Wo genau sich das Tier jetzt aufhält, ist laut Wildtierinstitut jedoch aktuell nicht festzustellen.

Wölfe legen Hunderte von Kilometern zurück

Tatsächlich ist es so, dass Wölfe mehrere Hundert Kilometer zurücklegen, bis sie sich in einem geeigneten Territorium oder bei einem geeigneten Partner niederlassen, um ein Rudel zu gründen. In manchen Nächten schaffen Wölfe sogar bis zu 70 Kilometer, wie den Informationen des Umweltministeriums zu entnehmen ist. Deshalb kann theoretisch ein einzelnes Tier an mehreren Orten auftauchen.

Das Wildtierinstitut geht offenbar davon aus, dass dies auch in Oberschwaben der Fall gewesen sein muss. Am 9. Juni hielt eine Wildtierkamera in Berg ein Tier im Bild fest, das laut Experten „wahrscheinlich“ ein Wolf ist. Am selben Tag wurde ebenfalls in Berg ein totes Reh mit gemeldet, das wohl gerissen wurde. Der Einfluss durch einen Wolf ist plausibel, wird aber nicht sicher bestätigt. Der DNA-Nachweis ist negativ.

Proben gehen an das Senckenberg-Institut

Bei einem toten Rinderkalb, das am 19. Juli ebenfalls in der Gemeinde Berg gemeldet wurde, wurden Proben zur Analyse an das Senckenberg-Institut geschickt. Dort laufen Daten über Wölfe aus ganz Deutschland zusammen. Das Ergebnis fasst das Wildtierinstitut in Freiburg wie folgt zusammen: „Die Dokumentation des Tierkörpers ließ keine Hinweise (Biss-/Kratzspuren, Hämatome) feststellen, die darauf hindeuten, dass das Kalb von einem anderen Tier getötet wurde.“ Allerdings gab es Spuren, die darauf schließen lassen, dass das Tier nach seinem Tod angefressen worden ist. Die genetische Untersuchung von Abstrichproben konnten jedoch keine Tierart nachweisen.

Inzwischen liegen dem Wildtierinstitut drei weitere Meldungen vor, die jedoch nicht überprüft werden konnten. Am 25. Juli soll ein Tier in Weingarten und am 4. August in Kißlegg gesehen worden sein. Die Fälle werden als „unsicher“ eingestuft, weil es keinerlei Nachweise wie etwa durch Fotos gab. Am 3. August wurde Kot aus Waldburg gemeldet und untersucht, der von einem Wolf stammen könnte. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.

Wolfsnachweise vor allem im Schwarzwald

Als nachgewiesen gilt ein Wolf, wenn es eindeutige Hinweise oder Beweise gibt, zum Beispiel ein Lebendfang, ein totes Tier, ein genetischer Nachweis, ein eindeutiges Foto/Video oder Telemetrieortung. Hierbei spricht man von einem sogenannten C1-Nachweis. Ein solchen gibt es im Fall von Oberschwaben nicht.

Die jüngsten C1-Nachweise, die das Umweltministerium Baden-Württemberg auf seiner Internetseite veröffentlicht, hat es im Juni, Juli und August vor allem im Schwarzwald und in Südbaden gegeben. Den letzten C1-Nachweis in der Region gab es im März 2021 in Singen im Landkreis Konstanz.

Wolf breitet sich in Deutschland aus

Seit dem 19. Jahrhundert galt der Wolf in Deutschland als ausgestorben. Doch seit 2010 gibt es wieder Wölfe in Deutschland. Das Tier wanderte von Osten aus ein. Jetzt steigt die Population auch hierzulande. Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt.

Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) schreibt in ihrem neuesten Statusbericht vom November 2021, dass sich das Hauptverbreitungsgebiet des deutschen Wolfsbestandes von der Lausitz ausgehend nach Nordwesten bis in den Norden Niedersachsens erstreckt. Bundesweit gibt es demnach 157 Wolfsrudel, 27 Paare und 19 territoriale Einzeltiere.

Auch in Baden-Württemberg mehr Wölfe zu erwarten

In Baden-Württemberg gibt es laut DBBW-Bericht drei territoriale Einzeltiere, doch auch hier ist – so das Wildtierinstitut in Freiburg – damit zu rechnen, dass sich weitere Tiere niederlassen werden – vor allem im Schwarzwald, Odenwald und auf der Schwäbische Alb. Dies könne jedoch auch in anderen Regionen des Landes nicht ausgeschlossen werden.