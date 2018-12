Weihnachten ganz ohne Bescherung

Während heute, an Heiligabend, vor den Christbäumen gesungen wird und die Geschenke verteilt und ausgepackt werden, bleibt es im Kloster Kellenried in der Gemeinde Berg still. Eine Bescherung, wie man es am 24. Dezember außerhalb der Klostermauern des Benediktinerinnenkonvents St. Erentraud kennt, gibt es im Kloster nicht. Dort wird gebetet und gesungen – wie immer.

„Die Geschenke stehen nicht im Mittelpunkt von Weihnachten. Wir sollten uns überlegen, warum wir schenken. Weil Gott uns den Erlöser geschenkt hat“, erklärt Schwester Eva Maria. Beim Weihnachtsfest drehe sich heute alles nur noch um den Kommerz und die Geschenke, aber der eigentliche Kern gehe verloren. Die Frage nach dem „Wem schenke ich was?“ stehe bei vielen im Mittelpunkt. „All diese Fragen fallen bei uns weg. Das nimmt den Druck raus. Wir sind nicht im Zugzwang und dadurch unglaublich frei, weil alle Äußerlichkeiten wegfallen.“

Doch wer ins Kloster frisch eintritt und plötzlich das Weihnachtsfest außerhalb der Familie feiert, so ganz anders, für diejenige kann es auch eine Umstellung sein. „Ich bin mit 22 Jahren eingetreten. Als ich das erste Weihnachten hier erlebte, habe ich auf meiner Zelle geheult wie ein Schlosshund“, erzählt die heute 59-jährige Schwester Mechtild von damals. Sie habe sich vorgestellt, wie zu Hause zur gleichen Zeit die Familie zusammensitzt und Heiligabend feiert, während es im Kloster still ist und jede Schwester auf ihrer Zelle wartet, bis die Christmette beginnt. „Aber mit dem Eintritt ins Kloster hat man sich für eine andere Lebensform entschieden“, sagt sie. Nach dem Schritt ins Kloster haben die Schwestern eine neue Familie und das Weihnachtsfest schafft ein neues und tieferes Bewusstsein für das Fest der Geburt Jesu Christi, sagen die Schwestern.

Schon am Abend zuvor, dem 23. Dezember, beginnt im Kloster das Weihnachtsfest mit der Weihnachtsverkündigung, der die Vigil folgt. Die Kantorin verkündet singend die Geburt Jesu Christi, die in einen geschichtlichen Zusammenhang eingeordnet wird: Von der Erschaffung der Welt an bis hin zur Geburt. „Jesus ist ja nicht einfach irgendwann vom Himmel gefallen“, sagt die 56-jährige Schwester Eva Maria.

Der Abend vor Weihnachten ist mehr oder weniger ein fast normaler Tag im Kloster, weil er noch in die Zeit des Wartens auf die Ankunft Jesu fällt. „Morgens hat der Klosterladen noch geöffnet. An die Pforte kommen Menschen, die mit uns verbunden sind, manche bringen auch kleine Geschenke“, berichtet Schwester Eva Maria, die an der Pforte arbeitet. Die anderen Schwestern gehen ihren Diensten nach, sie putzen, schmücken das Kloster weihnachtlich. Am Abend kommen die Heiligabend-Bläser vom Musikverein Berg, wie es fast überall auf dem Land noch Tradition ist.

Aber im Vordergrund steht an Heiligabend – wie immer im Kloster – die Liturgie. „Gott offenbart sich im Wort. Die Bibel ist ja kein Märchenbuch“, sagt Schwester Eva Maria. Und so findet um 16.30 Uhr die erste Weihnachtsvesper statt, um 20.30 Uhr die Mette, ehe um 22 Uhr das Hochamt in der Nacht beginnt. „Wir freuen uns, wenn viele mit uns diese Gottesdienste feiern. Bisweilen ist unsere Gästekirche dann fast zu klein“, meint Schwester Mechtild.

Brunch am 25. Dezember

Auch wenn alles an Heiligabend noch verhalten ist, kündigt sich Weihnachten an: Im festlich geschmückten Refektorium, dem holzgetäfelten Speisesaal der Schwestern, sind die Tische anders als sonst zu einer langen Tafel angeordnet. Alles erstrahlt im Kerzenschein, elektrisches Licht gibt es nicht. Ein Christbaum schmückt den Raum. Das Essen ist schlicht und einfach. Nach der liturgischen Feier, die bis nach Mitternacht gehen kann, ziehen die Schwestern schweigend zu ihrer Krippe im Kreuzgang. Dort liegt jetzt erst das Jesuskind in der Krippe. Vor der Nachtruhe gibt es noch eine kleine Stärkung mit Tee und Lebkuchen. „Das Alleinsein mit Gott gehört zu unserer Lebensform dazu“, sagt Schwester Eva Maria.

Nach dem Hochamt am 25. Dezember, das um 9 Uhr beginnt, treffen sich die Schwestern erneut im Refektorium. „Nach einem feierlichen Weihnachtslied und dem Tischgebet gibt es einen Brunch. An diesem Tag haben wir keine feste Sitzordnung. Es ist alles ganz locker“, sagt Schwester Mechtild. Das Essen wird an einem Buffet serviert, es gibt Sekt. Danach geht es zum Stundengebet in die Kirche. Der Tagesablauf bleibt erhalten. „Und wenn der Papst die Ansprache hält und den Segen ‚Urbi et orbi’ spendet, sind wir alle vor dem Fernseher versammelt“, erzählt Schwester Mechtild.

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag können Verwandte und Freunde die Schwestern besuchen. An der Pforte ist die barocke Krippe mit Figuren aus dem 17. und 18. Jahrhundert ausgestellt. Sie zieht jährlich in der Weihnachtszeit viele Besucher an. Schwester Eva Maria, die den Besuchern an der Krippe das Weihnachtsgeheimnis erklärt, sagt: „Ich bin immer berührt, wenn ich sehe, wie das Kind in der Krippe auch heute noch Menschen zum Staunen bringt.“