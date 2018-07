Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal will investieren

Der Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal geht dieses Jahr von einer Gesamtwasserlieferung an die Verbandsgemeinden von insgesamt 1 350 000 Kubikmeter Wasser aus. In künftigen Jahren sind laut Pressemitteilung weitere Investitionen geplant, etwa in neue Leitungsführungen, die Sanierung des Pumpwerks Unteressendorf und den Aufbau einer Notstromversorgung.

Dem Wasserversorgungsverband Schussen-Rotachtal gehören die Stadt Aulendorf sowie die Gemeinden Berg, Fronreute, Horgenzell, Wilhelmsdorf, Wolpertswende und die Wolketsweiler Gruppe (Horgenzell/Süd, Schmalegg, Taldorf) an. Das Versorgungsgebiet beheimatet insgesamt 35 000 Einwohner.

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung standen Wahlen. Erneut hat die Verbandsversammlung das Vertrauen dem Verbandsvorsitzenden Helmut Grieb, dem stellvertretenden Verbandsvorsitzender Matthias Burth, dem Verbandstechniker Joachim Schneider, dem Verbandsschriftführer Oliver Spieß, sowie Ursula Hutter-Koenen (weitere Verbandsverwaltung) ausgesprochen.

Bei der Verbandspflege gab es eine Änderung: Lange Jahre wurde laut Mitteilung im Horgenzeller Rathaus die Verbandspflege und Kasse durch Ralf Meßmer und Andreas Flach besorgt. Nun werde das Rechnungswesen im Rathaus Wolpertswende organisiert. Dazu habe die Verbandsversammlung Jennifer Hauser als Verbandspflegerin und Carola Hecht als Verbandskassenverwalterin einstimmig gewählt. Wie in den Vorjahren habe sich die paritätische Besetzung der Verbandsverwaltung, die auf mehrere Rathäuser verteilt ist, bestens bewährt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 4 588 857,62 Euro. Ausgeglichen wurden die Erträge und Aufwendungen mit 868 066,65 Euro dargestellt. Zukunftsweisend waren nach Angaben der Gemeinde Berg die Beratungspunkte, die der Technische Verwalter Joachim Schneider der Verbandsversammlung erläutert hat – so die Erschließung der Wasserfassung beim Mahlweiher in Aulendorf, die Fortführung des Monitoring am Lindenweiher sowie Leitungserneuerungen. Jahr für Jahr sei der Verband bemüht, das Versorgungsnetz zu optimieren und die Wasserversorgung durch weitere Erschließungen zu sichern.

Erstmals hat die neue Verbandspflegerin Jennifer Hauser den Wirtschaftsplan 2018 und die mehrjährige Finanzplanung 2017 bis 2021 in das Gremium eingebracht. Der Wirtschaftsplan 2018 wurde im Erfolgsplan mit 889 500 Euro sowie im Vermögensplan mit 419 600 Euro festgesetzt.