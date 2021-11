Walter Kellermann spielt persönliche Bestleistung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Vorfeld wurde die Partie als Spitzenspiel des Spieltages bezeichnet, da beide Teams bisher ungeschlagen die Tabelle anführen. Doch so recht wollte das Spiel zu Beginn nicht in die Gänge komme. Einige Spieler kamen auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen nicht zurecht und konnten somit nicht die erhofften Leistungen abrufen. Ralf Erens verpasste letztlich sehr unglücklich seinen Punkt und musste sich mit 505/0,5 zufrieden geben. Silas Staudacher fand sich in den ersten Bahnen ebenfalls nicht ganz zurecht und musste sein Spiel mit 446/0 beenden. Mit Rund 40 Holz Rückstand ging es nun in die Mittelpaarung. Hier unterlag Marcus-Michael Hartwig mit 485/0 ebenfalls. Manuel Erens konnte sich im letzten Satz nochmals steigern und seinen Punkt mit 518/1 sichern. Noch war der Ausgang offen, doch die Gastgeber zeigten sich in der letzten Paarung sehr treffsicher und ließen Berg nur wenig Chancen auf den Punkt. Hans Peter Saile unterlag mit 514/0 recht deutlich. Walter Kellermann spielte mit 549/1 seine persönliche Bestleistung, unterlag aber Lutz Dörfer mit 566/1 letztlich ebenfalls.