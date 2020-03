Verkehrsunfall führt zu Stromausfall

Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in einen Gittermast der Netze BW in Berg gefahren, auf dem der Umspanner für den Weiler Bachmaier angebracht ist. Wie EnBW Energie Baden-Württemberg mitteilt, wurde der Verteiler für die Ortsnetzleitungen dabei so stark beschädigt, dass die hinzugerufene Bereitschaft um 23.20 Uhr die Versorgung der umliegende Anschlüsse vorsorglich abschaltete.

Bis 2.50 Uhr gelang es den Monteuren, ein Notstromaggregat zu beschaffen und damit die Versorgung provisorisch wieder herzustellen. Bis Donnerstagmittag konnte der Schaden repariert und das Aggregat wieder abgezogen werden.