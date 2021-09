Vereinsmeisterschaft 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alle Aktiven und Jugendspieler trugen am 11. September 2021 die interne Vereinsmeisterschaft aus. Mit sehr starken Ergebnissen zeigten sich die Kegler aus der Zwangspause zurück. Melanie Fischer konnte den Titel bei den Damen sichern. Stephan Hartwig gewann bei den Herren und Silas Staudacher hielt in der Jugendwertung die Führung.

Wie auch im letzten Jahr fand die Vereinsmeisterschaft im „Corona-Modus“ statt. Wie 2020 diente der Wettbewerb als Vorbereitung für die neue Saison, bei dem alle Spieler in einer Wertung geführt werden und erst im Nachgang nach Jugend, Herren und Damen getrennt wird. Zudem sollte nicht nur das Gesamtergebnis in die Wertung eingehen, sondern auch jeder Satz, bzw. Bahn. Dieser Modus hielt die Spannung lange offen. Denn erst mit den letzten Kugeln gab es die endgültige Punkteverteilung. Gestartet wurde nach dem Losverfahren, sodass von Beginn an jeder Dabei sein konnte.

Bei den Herren gelang Stephan Hartwig mit 591 ein sehr gutes Spiel. Hartwig spielte 4 konstante Durchgänge und behielt bis zum Schluss die Führung. Mit Am Ende 99 Punkte ließ er alle anderen Herren hinter sich. Walter Hecht belegte mit 549 und 89 Punkten Platz 2. Daniel Erens sicherte sich mit 548 und 85 Punkten Rang 3. Titelverteidiger Manuel Erens musste sich abgeschlagen mit Platz 8 zufrieden geben.

Melanie Fischer zeigte mit 534 Holz und 75 Punkten ein gutes Spiel und konnte das Duell mit Sigrid Staudacher für sich entscheiden. Staudacher konnte ihren Titel vom Vorjahr mit 517 und 71 Punkten nicht verteidigen. Zwischen den beiden belegte Jasmin Abbate mit 535 Holz und 72 Punkten Rang 2 bei dem Damen.

Die Jugend spielte bei den aktiven mit und konnte mit sehr guten Ergebnissen zum Teil die Gesamtwertung deutlich durchwirbeln. Silas Staudacher zeigte sich mit starken 505 Holz und 54 Punkten zurück aus der „Corona-Pause“. Tatjana Staudacher belegte mit 36 Punkten und 479 Holz Platz 2. Das Siegerpodest komplettierte Sarah Hartwig mit 474 Holz und 25 Punkten. Marcus-Michael Hartwig 472 (24 Punkte) kam nicht über Platz 4 hinaus und Linn Staudacher erzielte mit 443 Holz Rang 5.

Nach dem erfolgreichen Turnier in Aulendorf und den Freundschaftsspielen am letzten Wochenende war dies nun der Abschluss der Saisonvorbereitung. Am 18. September 2021 startet dann die neue Runde.