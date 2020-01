Unternehmer aus dem Landkreis Ravensburg liefert schwäbische Würste für die Queen

Nach Expertenansicht wird es durch den Brexit viele Verlierer geben, denen der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union Schwierigkeiten bereiten wird – sowohl in Deutschland und in Europa als auch in Großbritannien selbst. Der Austritt aus der Zollunion bedeutet, dass plötzlich wieder Zölle gelten, wo bisher Zollfreiheit herrscht. Das macht den Export von in der EU produzierten Waren in Großbritannien teurer. Im Umkehrschluss wird auch die Europäische Union Zölle auf britische Produkte erheben, was diese in der EU teurer macht. Europa ist der wichtigste Handelspartner Großbritanniens. Der Brexit-Deal von Boris Johnson besagt, dass das Vereinte Königreich zum 31. Januar die EU verlässt, aber zunächst in einer Übergangsphase bis Ende des Jahres in der Zollunion bleibt. In dieser Phase soll dann ein Handelsabkommen ausgearbeitet werden. Laut einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind rund 460000 Arbeitsplätze in Deutschland mit Exporten nach Großbritannien verbunden. (ric)