Unfall beim Tierheim in Berg: Mädchen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 291 bei Berg-Kasernen ist am Dienstag gegen 22.15 Uhr ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Zwei Autos waren zusammengestoßen.

Laut Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg fuhren zwei Autos hintereinander in Richtung Ettishofen, als das vordere Fahrzeug nach rechts abbiegen wollte. Dazu schwenkte der vorausfahrende 50 Jahre alte Fahrer weit nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um in weitem Bogen nach rechts in Richtung Tierheim abzubiegen. Dies erkannte die hinterherfahrende 19 Jahre alte Fahrerin zu spät und beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.

Die 11 Jahre alte Beifahrerin des vorderen Fahrzeugs erlitt durch den Unfall leichte Abschürfungsverletzungen und einen Schock. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.