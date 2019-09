Unfall auf der B 32 verläuft glimpflich

Rund 5000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 51-jähriger Traktorfahr war, von Steig kommend, in Richtung Weingarten unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 7952 bog er nach links in einen Feldweg ein, als sich gerade ein 69-jähriger Hyundai-Autofahrer, der den Traktor überholen wollte, auf gleicher Höhe befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte der 69-Jährige nach links, kam von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dort prallte das Auto gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls abgerissen und auf einen etwas entfernt abgestellten Auto geschleudert und beschädigt. Bein Unfall wurde niemand verletzt.