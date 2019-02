Unentschieden bei der Generalprobe

Eine Woche vor dem ersten Spieltag nach der Winterpause haben sich der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd und Landesliga-Spitzenreiter TSV Berg 2:2 (0:1) getrennt. Nach 0:2-Rückstand trafen Semir Telalovic und Hannes Pöschl für die Gäste aus Kirchbierlingen.

Für beide Mannschaften war es die Generalprobe vor dem Liga-Start im neuen Jahr und beide gingen auf dem Berger Kunstrasen engagiert zu Werke. Tempo und Einsatz stimmten, wobei der Landesliga-Meisterschaftsfavorit in der ersten Halbzeit etwas mehr vom Spiel hatte. Mit Pressing beschäftigte der TSV den Verbandsligisten und ging früh in Führung: Verteidiger Dan Constantinescu traf nach einer Freistoßflanke zum 1:0 (10. Minute). Aus Standardsituationen resultierten auch die nächsten Chancen: Bei einem Kopfball von Berg war Torwart Benjamin Gralla auf dem Posten (13.), gut eine Viertelstunde später kam Stefan Hess nach Freistoß von Timo Barwan nicht richtig zum Abschluss. Bis zur Pause ergaben sich nur noch wenige gefährliche Szenen.

Aus abseitsverdächtiger Position erhöhte Andreas Kalteis vier Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:0, doch nur vier Minuten später gelang Ehingen-Süd der Anschlusstreffer. Nach einem Pass in die Spitze hob der junge Angreifer den Ball über Schlussmann Stephan Hiller ins Tor. Der Verbandsligist war in der Folge tonangebend, erspielte sich die eine und andere Möglichkeit. In der 73. Minute lag der Ball ein zweites Mal im Berger Tor, nach Vorlage von Daniel Haas hatte Hannes Pöschl getroffen. Pöschl war einer von sieben Spielern, die SSV-Trainer Michael Bochtler etappenweise in der letzten halben Stunde einwechselte. Ebenfalls erst in Halbzeit zwei gekommen war Aaron Akhabue, der in der 75. Minute an Hiller scheiterte; kurz darauf hatte auch Pöschl das dritte Tor für die Gäste auf dem Fuß. Der TSV war nur noch einmal torgefährlich, doch Gralla war zur Stelle (82.).