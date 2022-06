Unbekannter beschädigt Zaun und Verkehrsschild

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Zaun und ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Laut Polizeibericht kam der Unbekannte auf der Kreisstraße von Berg in Richtung Zogenweiler von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Zaun und ein Verkehrszeichen bei Straß. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefonnummer 0751/803-6666 entgegen.