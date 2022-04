Unbekannte klauen Wohnwagen in Berg

Ein auf einem Kiesparkplatz in der Ravensburger Straße in Berg abgestellter Wohnwagen ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend gestohlen worden. Der Wohnanhänger des Herstellers Knaus, an dem das Kennzeichen RV-EN 218 angebracht war, war zwar verschlossen, aber nicht anderweitig gegen Diebstahl gesichert, wie die Polizei in ihrem jüngsten Bericht mitteilt.

Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 0751 / 803 33 33 um Hinweise.