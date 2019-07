Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag, 28. Juni, bis Donnerstag, 4. Juli, zwei Fenster am Kindergarten St. Konrad in der Panoramastraße aufzuhebeln. An den beiden Fenstern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten.