Ultraschallfrequenz vertreibt auch Igel und Eichhörnchen

- Erst vor Kurzem hat der Nabu in einer Pressemitteilung die Empfehlung ausgesprochen, man könne Ultraschallgeräte einsetzen, um die Vögel im Garten vor Katzen zu schützen. „Wir raten dringend davon ab. Diese Geräte senden eine Frequenz aus, die nicht nur Katzen, sondern auch Hunde und viele andere Tiere wahrnehmen können und dadurch vertrieben werden“, so Martina Schweitzer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Ravensburg-Weingarten und Umgebung, in einer Pressemitteilung des Vereins. Sie verweist auf Wildtiere wie Igel, Eichhörnchen, Rehe, Füchse und andere. Da Vögel ein anderes „Hochton-Gehör" besitzen, bleiben sie davon ungestört.

Während die Schweizer Tierschutzverordnung die Verwendung von Geräten verbiete, die elektrisieren, für den Hund sehr unangenehme akustische Signale aussenden oder mittels chemischer Stoffe wirken, sei es in Deutschland grundsätzlich erlaubt, solche Geräte zu verkaufen und anzuwenden, bedauert Martina Schweitzer, heißt es in dem Schreiben. Im Einzelfall könne die Erlaubnis zur Anwendung von Tierfernhaltegeräten jedoch eingeschränkt sein. So hat das Landgericht Schweinfurt 2009 in einem Urteil bestätigt, dass der Einsatz eines Tierfernhaltegerätes nur dann gerechtfertigt sei, wenn jemand eine Bedrohung oder Eigentumsbeeinträchtigung durch Tiere abwehren will.

Könnten die Menschen diese Frequenz hören, würde das Signal einem schrillen, durchdringenden Pfeifen ähneln. „Allerdings können auch Töne, die wir nicht hören, schädlich sein“, so die Tierschutzvereinsvorsitzende. Das menschliche Gehör bleibe nicht immer verschont. Kopfschmerzen und Tinnitus könnten von unhörbaren Alltagsgeräuschen stammen, habe ein britischer Forscher herausgefunden. Ganz besonders Kinder könnten diesen Frequenzbereich noch wahrnehmen und reagierten mit Weinen auf die Ohrenschmerzen, wie laut des Schreiben in Österreich festgestellt habe, wo Ultraschallgeräte in der Nähe von Spielplätzen installiert worden waren, um Katzen von den Sandkästen fernzuhalten. Von dort werde auch vermeldet, dass Tiere Gehörschäden bis hin zur Taubheit erleiden können.

Können Tiere diesem Geräusch nicht entkommen, kann es zu Verhaltensstörungen kommen, warnt Martina Schweitzer. „So harmlos, wie sie dargestellt werden, sind diese Geräte also keinesfalls.“

Die große Anzahl an Streunerkatzen, die den Vögeln gefährlich werden können, hat sich aus ausgesetzten Hauskatzen beziehungsweise unkastrierten Freigängern gebildet. Das Tierheim Berg-Kernen führt jedes Jahr bis zu 130 Kastrationen an wildlebenden Katzen durch, um die Streuner-Population übersichtlich zu halten.