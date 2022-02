ü50 aus Berg sichert den Klassenerhalt in der Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am dritten Kegelturnier-Wettkampftag der Senioren A trat Berg abermals mir einer neu Zusammengestellten Mannschaft an. An diesem Tag galt es den Rückstand zur Tabellenspitze zu verkürzen und somit wichtige Punkte für den Klassenerhalt zu erzielen. Dieses Vorhaben konnte Berg in Baienfurt gut umsetzten. Georg Buß überzeugte mit 534 Holz und auch Peter Dietenberger 519 sicherte sich ein gutes Ergebnis. Auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen taten sich an diesem Wochenende alle Mannschaften schwer. Auch Wolfgang Thoma 484 und Walter Hecht 489 konnte nicht ganz die eigenen Erwartungen erfüllen. Ralf Erens und Hans Staudacher unterstützen Berg und waren als Ersatz zu jeder Zeit einsatzbereit. Auch wenn Berg im direkten Duell gegen HolzEber zwar das Nachsehen hatte, konnte Rang 2 der Tageswertung erzielt werden und somit den Klassenerhalt fixiert werden.