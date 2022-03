U18 aus Berg verliert in Kegel-Bezirksliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegen den Tabellenführer aus Vilsingen ging Berg nicht mit der Favoritenrolle in das Spiel, konnte hier aber sehr lange mithalten und am Ende fast noch in einen Sieg umwandeln. Tatjana Staudacher zeigte sich in der Startpaarung mit 472/0 treffsicher, unterlag am Ende jedoch deutlich. Auch Silas Staudacher konnte mit 481/0 auf ein gutes Spiel zurückblicken, war jedoch gegen seinen Gegner auch chancenlos. Marcus-Michael Hartwig 506/1 konnte hingegen seinen Punkt sehr deutlich sichern. Linn Staudacher kam nicht so ganz in ihr Spiel und musste sich mit 445/0 geschlagen geben. Am Ende war es ein durchwachsenen Spiel, bei dem Berg phasenweise sehr gut gekegelt hat, letztlich aber die Gäste konstanter waren. Bereits am kommenden Wochenende hat Berg die Chance, die Niederlage auszugleichen, da hier die nächste Begegnung der Clubs ansteht.