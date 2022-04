U18 aus Berg gewinnt treffsicher in der Bezirksliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Nachholspielen kennen sich alle Jugendlichen inzwischen sehr gut aus. So war es auch wenig verwunderlich, dass ein Ligaspiel nach den Bezirksmeisterschaften ausgetragen wurde. Die beiden Kegel-Teams waren dennoch froh, einen passenden Termin im sehr engen Terminkalender gefunden zu haben. Berg trat mit einer sehr starken Mannschaftsleistung an und konnte deutlich gewinnen. Silas Staudacher erzielte starke 518/1 Holz und legte damit den Grundstein für diesen Erfolg. Marcus-Michael Hartwig konnte mit 507/1 ebenfalls sicher punkten. In der zweiten Paarung gelang Linn Staudacher mit 464/1 der Punkt nach Sätzen. Auch Tatjana Staudacher ließ nicht nach und konnte sich mit 479/1 ihren Punkt ebenfalls sichern. Mit diesem Sieg hat sich die U18 den Vizemeister-Titel gesichert. An dieser Stelle gratulieren wir dem SKC Vilsingen recht herzlich zur Meisterschaft.