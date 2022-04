U18 aus Berg gewinnt treffsicher in der Bezirksliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch für die U18 stand am Ostersamstag ein Nachholspiel an. Die Kegel-Partie musste in den letzten Wochen bereits mehrfach verschoben werden, bis sie nun endlich hat stattfinden können. Leider war die Spannung bereits früh aus der Partie, da die Gastgeber in Unterzahl antreten mussten. Marcus-Michael Hartwig 541/1 ließ sich davon nicht beirren und zeigte ein sehr gutes Spiel. Auch Linn Staudacher darf mit ihren 487/0 sehr zufrieden sein. In der zweiten Paarung konnte sich Tatjana Staudacher mit 477/1 ebenfalls durchsetzen. Silas Staudacher musste formell ohne Gegner antreten. Er erzielte mit 511/1 ein sehr gutes Ergebnis. Dies lag sicherlich auch daran, dass David Staudacher außer Konkurrenz gute 426 Holz erspielte. Mit diesem Sieg hat sich Berg auf den zweiten Platz der Bezirksliga gespielt und kann sich nun in voller Ruhe auf die Württembergischen Meisterschaften vorbereiten.