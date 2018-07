TWS Netz erneuert Wasserleitungen in Berg

Die TWS Netz erneuert im Auftrag der Gemeinde Berg das Rohrnetz an den Wasserversorgungsleitungen in der Ravensburger Straße (Landesstraße 291) in Berg ab heute (16. Juli) und bis voraussichtlich 20. Juli. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Straße wird abschnittsweise punktuell aufgegraben. Die Baumaßnahme startet ab der Firma Rafi bis zur Abzweigung Großtobeler Straße. Es ist beabsichtigt, diese Erneuerung mittels grabenloser Rohrverlegetechnik auszuführen. Zusätzlich wird ein Leerrohr für die zukünftige Breitbandverkabelung verlegt. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt der Einzug der Glasfaserkabel.

Während der Bauarbeiten kann es zeitweise zu Behinderungen kommen, schreibt die TWS Netz. Der Durchgangsverkehr in der Ravensburger Straße wird über eine Ampelsteuerung geregelt. Die Bushaltestelle kann wie gewohnt angefahren werden. Die Bauarbeiten der TWS Netz sollen bis Freitag, 20. Juli abgeschlossen sein. Verlegt werden rund 340 Meter Wasserleitungen. Die Gemeinde Berg investiert laut Angaben des Unternehmens rund 70 000 Euro in die Baumaßnahme.