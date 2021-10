TSV Berg misst sich mit den Stuttgarter Kickers

Nach zwei Spielverlegungen wegen Corona-Fällen bei beiden Teams nehmen der TSV Berg und die Stuttgarter Kickers einen dritten Anlauf, um ihr Achtelfinalspiel im Verbandspokal auszutragen. Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr im Lindenhofstadion in Weingarten. Aufgrund des Klassenunterschiedes – Berg spielt in der Verbandsliga und die Kickers in der Oberliga – sind die Gäste natürlich favorisiert. Verstärkt wird diese Rollenverteilung durch den aktuellen Trend. Berg kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Serie, die Stuttgarter dagegen sind in den ersten vier Ligaspielen unter ihrem neuen Trainer Mustafa Ünal ungeschlagen geblieben.