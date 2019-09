TSV Berg überflügelt den Mitaufsteiger

Von Schwäbische Zeitung

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Neu-Ulm wieder den traditionellen Töpfermarkt. Zahleiche professionelle Töpfer sind am Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September, in der Innenstadt zu Gast und präsentieren ihre Waren. Zur Freude der kleinen Besucher wird es wieder das Kindertöpfern geben.

Jahr für Jahr platzt die Neu-Ulmer Innenstadt zur Marktzeit Anfang September sprichwörtlich aus allen Nähten. In diesem Jahr organisiert die Stadtverwaltung bereits zum 34.