Treffsicherer und leistungsstarker Auftritt der Herren 1

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die erste Herrenmannschaft vom SKC formt sich zum Saisonende treffsicher, konstant und punktet Spiel um Spiel. Nicht auszudenken, wo Berg stehen könnte, wenn nicht zum Jahreswechsel eine Talfahrt wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen gekostet hätte. Berg kann mit einem Sieg im letzten Spiel, mit etwas Schützenhilfe aus Wurzach, noch Vizemeister werden. In der Kegel-Partie in Aulendorf ging es daher von Beginn an heiß her, denn auch Aulendorf zeigt sich zuletzt mit sehr guten Ergebnissen. Stephan Hartwig konnte mit 536/0 ein gutes Spiel abliefern, unterlag jedoch seinem Gegner. Walter Hecht reichten seine 523/1 für den Punkt. Somit ging es recht ausgeglichen in die zweite Paarung. Georg Buß zeigte mit 558/1 abermals ein gutes Spiel und hielt den Punkt in eigenen Reihen. Weniger Glück hatte Marcus-Michael Hartwig. Trotz des besseren Ergebnisses von 541/0 unterlag er nach Sätzen seinem Gegner. Berg hat sich seine zwei stärksten Spieler der letzten Wochen aufgehoben. Daniel Erens kämpfte sich in die Partie, musste sich aber letztlich mit 522/0 geschlagen geben. Pascal Hartwig konnte mit starken 590/1 Tagesbestleistung erzielen und zeigte zum wiederholten Male, dass er einer der Punktegaranten des SKC ist. Im letzten Spiel geht es für Berg nun noch zum Derby nach Baienfurt, hier will man nochmals alles geben und dann die gute Form der Rückrunde bis zum Saisonstart im September beibehalten, um wieder im Meisterschaftsrennen ganz vorne mit dabei zu sein.