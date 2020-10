Tobelhexa spenden 2500 Euro für bedürftige Kinder

Die Narrenzunft Berger Tobelhexa hat jüngst einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an die Sonja-Reischmann-Stiftung übergeben, teilt der Verein mit.

Zusammengekommen sei das Geld durch den Verkauf einer Mostschorle, die in der zurückliegenden Fasnets-Saison 2019/2020 verkauft wurde und pro Flasche mit fünf Cent den guten Zweck unterstützte. Insgesamt seien knapp 45 000 Flaschen verkauft worden. Und so sei – inklusive einer Spende von 500 Euro – die aufgerundete Summe von 2500 Euro zusammengekommen. Bei der Scheckübergabe auf dem Berger Rathausbalkon sagte Sabine Reischmann, die Vorsitzende der Sonja-Reischmann Stiftung, dass sich bereits in den kommenden Herbstferien besonders bedürftige Kinder aus Ein-Eltern-Familien auf ein tiergestütztes Ferienprogramm bei Marco Miller freuen dürften. Dort gebe es neben Schafen, Pferden und allerhand Kleintieren mittlerweile auch Alpakas.