Tiefstehende Sonne: Auto kollidiert mit Lkw

In der Berger Bachstraße ist am Mittwoch gegen 6.30 Uhr eine Autofahrerin gegen einen Lkw geprallt und wurde dabei leicht verletzt.

Der Lastwagenfahrer fuhr laut Polizei von einem dortigen Parkplatz in die Bergstraße ein. Dies übersah die 28-jährige Autofahrerin mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne und fuhr deshalb auf. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde durch einen Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Ihr Toyota, an dem ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.