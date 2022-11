Starker Kampfgeist wird leider nicht belohnt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt sehr guten Spielen mussten die Damen aus Berg ersatzgeschwächt in Hermaringen antreten. Eine Spielverlegung war leider nicht möglich, daher musste Berg wegen eines kurzfristigen Krankheitsfalls sogar in Unterzahl das Spiel bestreiten. Auch wenn das kein gutes Omen war, versuchten die Keglerinnen vom SKC alles, um beim Tabellenführer das kleine Wunder zu schaffen.

In der Startpaarung konnte Sarah Hartwig den Punkt nicht unglücklicher abgeben. Mit 514/0 fehlte ihr Ein Holz zum Erfolg. Weniger ideal lief es hingegen für Sandra Reize, sie kämpfte bis zum Schluss, konnte ihren Punkt aber nicht holen. Auch im Mittelpaar sollte das Glück nicht auf Seite der Bergerinnen sein. Melanie Fischer unterlag mit 510/0 ebenfalls recht knapp. Jasmin Abbate sicherte mit 515/1 am Ende den Ehrenpunkt für den SKC. Tatjana Staudacher zeigte mit 469/0 und einem starken vierten Satz, dass sie nicht aufgibt. Auch wenn am Ende der Punkt knapp verloren ging, zeigte sich Berg mit einer guten Moral.

In Unterzahl ein schweres Auswärtsspiel anzutreten ist nicht einfach und dennoch haben alle Fünf bis zum letzten Wurf ihr Bestes gegeben.