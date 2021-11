Sportkeglerinnen aus Berg verlieren Derby in der Oberliga

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem tollen Auftaktspiel reisten die Frauen vom SKC gestärkt an den Bodensee. Auf der neuen Bahnanlage mussten sich alle Startinnen erst einmal zurecht finden. In einem engen Match hatten beide Teams gute Chancen auf den Sieg, letztlich sollte dieser doch an die Gastgeber gehen. In der Startpaarung erzielte Dagmar Keller solide 495/1 Holz. Sarah Hartwig musste sich denkbar knapp mit 491/0 nach Sätzen geschlagen geben. Mit rund 50 Holz Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier sicherten sich sowohl Jasmin Abbate 510/1 als auch Marie-Luise Sachs 461/1 den Punkt. Mit einer guten Ausgangslage ging es also in das Schlussdrittel. Hier zeigte sich jedoch Friedrichshafen treffsicher und ließ nur wenig zu. Bereits nach den ersten Sätzen war das Spiel gedreht und Berg lief nun an hinterher. Selbst starke 529/0 von Sigrid Staudacher reichten nicht für den notwendigen Punkt. Sandra Reize kam gar nicht in ihr Spiel und musste sich deutlich geschlagen geben. Auch wenn dieses Spiel aus der Hand gegeben wurde, lassen die Berginnen nicht den Kopf hängen und versuchen ihr Glück im nächsten Spiel erneut.