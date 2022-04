Sportkegeln Oberliga Süd Württemberg Senioren A

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Turnier-Wettkampftag der Senioren A trat Berg abermals mir einer neu zusammengestellten Mannschaft in Eislingen an. An diesem Tag konnte Berg nochmals locker aufspielen, nachdem der Klassenerhalt bereits am letzten Spieltag fixiert werden konnte. Auch wenn vor der Saison Berg die Fühler nach oben ausgestreckt hat, ist man nun froh, eine sehr durchwachsene Saison mit soliden Ergebnissen beendet zu haben. Peter Dietenberger kam auf den Bahnen nicht ganz zurecht und musste sich mit 468 geschlagen geben. Auch Georg Buß konnte nicht an seine Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und blieb mit 481 hinter seinen Erwartungen. Für die Schlusspaarung galt es nun, verlorenen Boden wieder aufzuholen. Peter Roth überzeugte mit 544 und Tagesbestleistung. Auch Walter Hecht konnte mit 530 ein gutes Spiel ablegen. Am Ende fehlten wenige Holz, um den Hausherren zu schlagen.