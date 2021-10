Sportkegeln Oberliga Süd Württemberg Senioren A

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem im ersten Spiel der Ü50 noch nicht alles glatt lieg, so konnte Berg im zweiten Turnierspieltag sich bis auf Platz zwei vorspielen. Mit einer neu zusammen gestellten Mannschaft trat Berg in Holzhausen an. Hans Peter Saile konnte mit 335 Holz einen guten Start für Berg erzielen. Hans Staudacher konnte mit 479 nicht ganz mithalten.

Auch in der zweiten Paarung zeigte sich, dass Freud und Leid eng beieinander liegen. Walter Hecht blieb mit 490 Holz hinter seinen Erwartungen, während Georg Buß mit 536 erneut ein gutes Ergebnis ablieferte. Durch diesen Tageserfolg konnte sich Berg aus dem Tabellenkeller befreien und ist nun punktgleich mit dem Platz zwei. Einzig der KSV Baienfurt hat bisher keine Federn lassen und hat auch den zweiten Spieltag klar für sich entschieden und steht mit deutlichen Vorsprung bereits jetzt auf Platz eins.