Spielehaus und Stadtbauamt eröffnen neuen Spielplatz in Berg.

Eltern und Kinder können sich freuen: Seit Jahresbeginn gibt es im Schusterweg in Berg einen neuen Spielplatz zum Spielen, Toben und Freunde treffen. Spielehaus und Spielbus eröffnen gemeinsam mit dem Stadtbauamt am Mittwoch, 23. Februar, von 15 bis 17 Uhr den neuen Platz mit einer Spielaktion für Kinder und Eltern. „Kooperations- und Familienspielen garantieren Spaß und Action“, heißt es dazu in einer städtischen Pressemitteilung. Auf dem 700 Quadratmeter großen Spielplatz gibt es demnach zwei hohe Klettertürme, eine Tischtennisplatte, eine Schaukel, eine Balancierkombination aus Robinienholz, drei Wackel-Wildschweine aus Eichenholz, einen großen Fallschutzbereich aus feinem Kies sowie Bänke und mehrere Reihen Natursteinblöcke, die das Gelände abfangen. Die Spielfläche wurde von Juni bis Dezember neugestaltet, federführend geplant und umgesetzt von der Abteilung Stadtgrün des Stadtbauamtes. Gekostet hat die Neugestaltung insgesamt rund 160 000 Euro. Bei der Spielplatzeröffnung gelten die aktuellen Corona-Regeln. Weitere Informationen gibt es telefonisch beim Spielehaus unter der Nummer 07541 / 38 67 29. Foto. Stadtverwaltung