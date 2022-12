Spendenübergabe an Schulsozialarbeit der Grundschule Berg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Spende in Höhe von 300 Euro nahm die Schulsozialarbeit der Grundschule Berg von einer kleinen Delegation des Börsenteams in Empfang. Die Schulsozialarbeiterin Corinna Bautz-Rupp bedankte sich herzlich im Namen der betroffenen Kinder und Familien.

Oft sind es kleine Anschubfinanzierungen, die bedürftigen Familien helfen können, ihren Alltag und die Erziehung ihrer Kinder besser bewältigen zu können. Die Hürden, die diese Familien erst einmal bewältigen müssen um notwendige Unterstützung zu erhalten sind sehr hoch und scheitern oft an komplizierten bürokratischen Regelungen.

Gerade hier ist es eine große Hilfe, auf eine Spende zurückgreifen zu können, die man schnell und anonym einsetzen kann. Dies kann zum Beispiel eine Teilfinanzierung von einer Hausaufgabenhilfe oder einer Lese-/ Lernförderung sein, die sich die Familien ansonsten nicht leisten könnten. Auch die Teilnahme an sportlichen oder kulturellen Angeboten kann gefördert werden. Alleinerziehende Elternteile brauchen manchmal für kurze Zeit eine finanzielle Hilfe, die aus Scham aber nicht beantragt wird. An dieser Stelle greift die Schulsozialarbeit ein. Sie kann auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses und unter Wahrung der Anonymität tiefer in individuelle Familiensituationen einblicken und so die Bedürfnisse erkennen, Bedarfe ermitteln und mit einer Spende direkt helfen.

Auch das Börsenteam freut sich im nächsten Jahr wieder darauf, wie gewohnt eine Frühjahrs- und Herbstbörse veranstalten zu können.