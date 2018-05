Sommerfest: Bandfestival lockt Besucher auf die Tanzfläche

Seit Freitagabend feiert der Musikverein Berg sein Sommerfest. Dieses Jahr mit einem besonderen Jubiläum, denn diese Veranstaltung, die sich nicht nur bei Ortsansässigen großer Beliebtheit erfreut, jährt sich zum 60. Mal.

Zu diesem Anlass gab es zum Auftakt des ersten Abends 200 Liter Freibier für die Besucher. Ein gelungener Einstieg: das Zelt war binnen kurzer Zeit rappelvoll und zu den Klängen der Musikkapellen Kluftern und Oberteuringen das Freibier bereits gegen 20.30 Uhr restlos aufgetrunken. Dies tat der Feierlaune aber keinen Abbruch und die vielen Gästen verweilten den ganzen Abend und erfreuten an dem dargebotenen Musikprogramm.

Dass die gute Stimmung und ein volles Zelt nicht nur am Freibier gelegen haben, war am darauffolgenden Tag beim Bandfestival zu beobachten. Nachdem der Start etwas verhalten vonstatten ging, konnten die „Blechlessbuaba“ – eine achtköpfige Formation mit Musikern aus verschiedenen Kapellen der umliegenden Ortschaften – mit ihrer Bühnenpräsenz das überwiegend junge Publikum aus der Reserve und somit auf die Tanzfläche locken. Die nachfolgenden Bands „Brasserie“ und „Pete and the Pirates“ hatten dann ein Leichtes, das nun übervolle Zelt weiterhin bei Laune zu halten.

Der Sonntag stand dafür ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Nach einem gemeinsamen Zeltgottesdienst durfte der Gastgeber unter der Leitung von Daniel Fiedler wieder einmal selbst zum Instrument greifen und den Frühschoppen musikalisch gestalten – im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, in denen die Musiker mit Schürze, an der Zapfanlage oder dem Spüllappen unterwegs waren. Auch dabei zeigte sich das gleiche Bild: zu Beginn blieben einige Tische und Bänke leer und trieben den Verantwortlichen die Sorgenfalten ins Gesicht. Doch auch diesmal erwies sich dies als unbegründet, denn um die Mittagszeit füllte sich das Zelt zusehends und man erblickte viele entspannte und lachende Gesichter.

Anwohner sind verständnisvoll

Dies freute auch Klaus Willauer, den Vorsitzenden des Musikvereins Berg, und er war erfreut, dass bisher alles friedlich verlaufen war. Sehr dankbar zeigte er sich auch gegenüber den Anwohnern, die immer mit unheimlich viel Verständnis reagierten und Ortsvorsteher Georg Schellinger dankte er für seine Tipps und seine Unterstützung. „Da die Abende immer bestens besucht waren, ist es schon sehr viel wert, wenn alles so stimmungsvoll und reibungslos abläuft“, sagte er.

Für diesen reibungslosen Ablauf sind auch viele helfende Hände von Nöten und so sind schon seit Mittwoch, dem Tag des Zeltaufbaus, an die 100 Helfer unermüdlich im Einsatz. „Das Ganze zu stemmen, bedeutet sehr viel Arbeit und noch viel weniger Schlaf“, sagte Willauer. Trotzdem sind alle Helfer auch am dritten Tag noch mit viel Freude und großem Elan dabei. Und dies überträgt sich auf die vielen zufriedenen Besucher, die immer wieder kommen.

Eine gute Übung für alle Beteiligten, soll doch nächstes Jahr das Fest noch ein wenig größer ausfallen und als eine Art Generalprobe für das Jahr 2020 dienen, in dem der Musikverein sein 200-jähriges Bestehen feiert. Aber zuerst gilt es noch, den montäglichen Feierabendhock ab 17 Uhr ebenso friedlich und in bester Stimmung über die Bühne zu bringen. Doch im Anbetracht der vergangenen Abende sollte es daran keine Zweifel geben.