Landesliga-Tabellenführer TSV Berg muss am Sonntag beim Vorletzten SV Dotternhausen ran. Nach der kleinen Delle im Heimspiel gegen den SV Kehlen (1:1) wollen die Berger sofort wieder zurück auf die Siegerstraße.

Nach drei Niederlagen in Serie gegen die Mitaufsteiger FC Mengen und FC Leutkirch sowie gegen Abstiegskonkurrent SV Oberzell gelang dem SVD am vergangenen Sonntag ein 2:1-Sieg gegen den FV Altheim. Damit bewahrt sich der Aufsteiger die Chance, die Klasse zu halten – angesichts von bereits acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und einem miserablen Torverhältnis (15:46) ist diese Chance allerdings minimal. Zudem haben die Dotternhausener ein Problem mit gesperrten Spielern: Zwei Mal in Folge – gegen Oberzell und in Altheim - beendete die Mannschaft die Partie nicht vollzählig. Mit Carsten Karrer und Julian Rontke brummen ausgerechnet zwei Stürmer aus der eh schon schwachen Offensive Strafen ab. Immerhin: Mit Daniel Zobel kam im Winter ein zusätzlicher Stürmer vom TSV Frommern – aus der Kreisliga, aber Zobel hat in vier Einsätzen immerhin schon einmal getroffen.

Klare Vorzeichen

Die Vorzeichen sind klar: Alles andere als ein Sieg des Tabellenführers aus Berg in Dotternhausen wäre eine Überraschung. Da will Trainer Oliver Ofentausek mit seinem Team auch hin: „Wir wollen die drei Punkte. Die Mannschaften hinter uns schlafen nicht.“ Dass sein Team im Heimspiel gegen Kehlen nur zu einem Punkt gekommen ist, will der Coach nicht hoch hängen: „Kehlen hat eine gute Mannschaft und wir laufen Woche für Woche gegen ein 5-4-1 oder ein 4-5-1 an.“ Will sagen: Da passiert es einfach mal, dass nur ein Unentschieden rauskommt.“

Klar: Ofentausek hat eine Menge Punkte, in denen er seine Mannschaft im nächsten Spiel verbessert sehen will – zuallererst will er mehr Präzision im Passspiel und mehr Bewegung in der Offensive sehen. Schlechtreden will er aber auch nichts: „Wir haben von den letzten 30 Spielen eines verloren.“ Und schon gar nicht will er den Punktverlust seinem jungen Torwart Jonas Huchler anlasten, der das 1:1 des SVK aus großer Distanz kassierte: „Wir haben in der Offensive zu wenig getan, deshalb haben wir dieses Spiel nicht gewonnen.“

Die Ansage für die Partie in Dotternhausen ist klar: „Tore machen. Punkte holen.“ Für dieses Ziel wird wohl erneut rotiert – weiterhin stehen bis auf Pierre Hodapp und Sabrin Sburlea alle Spieler zur Verfügung.