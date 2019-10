So sieht der Alltag einer Familie mit Drillingen aus

Christoph Bott öffnet die Tür. Auf dem Arm hält er Töchterchen Rosa, die ihr Gegenüber mit wachem Blick beäugt. Auf dem Teppichboden im Wohnzimmer hat es sich Drillings-Mama Daniela Eberhart mit Rosas Schwestern Elsa und Maja in einem überdimensionalen Laufstall bequem gemacht.

„Gehege“ wird dieser genannt, weil er die rollenden und sich munter drehenden Mädchen im Zaum hält. Auf den Bodys der Mädchen steht „TSV Berg – Nachwuchstalent“. Es waren Geschenke zur Geburt. Daniela Eberhart hat 32 Jahre lang aktiv Fußball beim TSV Berg gespielt, Christoph Bott ebenfalls seit der Jugend.

Eigentlich war nur ein Kind geplant

Geplant hatten die beiden eigentlich nur ein Kind. Doch schon früh erfuhren die werdenden Eltern bei einer Ultraschall-Untersuchung, dass es zwei werden würden. Und dann sprach die Frauenärztin bei einem weiteren Termin sogar von Drillingen.

In der 31. Schwangerschaftswoche – neun Wochen zu früh – wurden Elsa, Maja und Rosa per Kaiserschnitt entbunden, weil es ihrer Mutter nicht mehr gut ging.

Am 5. November 2018 kamen sie im Ravensburger Elisabethenkrankenhaus zur Welt. Ein Team aus neun Spezialisten kümmerte sich bei der Geburt um das Wohl von Mutter und Kindern.

Erinnerungen an die Geburt der Drillinge: Christoph Bott und Daniela Eberhart mit Elsa, Maja und Rosa (Mitte) und dem Geburtsteam aus dem EK: Kinderkrankenschwester Marlen Geiger, Oberärzte der Kinderklinik Stephan Neumayer, Felicia Kehrle und Carsten Bölke, Hebamme Jeanette Meiß, Oberärztin der Frauenklinik Angelika Müller und Chefärztin der Frauenklinik Martina Gropp-Meier. (Foto: Oberschwabenklinik)

Bei der Entbindung wog Maja 1170 Gramm, Elsa 1470 Gramm und Rosa 1350 Gramm. „Das ist ziemlich ordentlich für Drillinge, da lachen die im Krankenhaus schon fast“, spitzt Christoph Bott ein wenig zu.

Das war schon schlimm für uns, dass so kleine Persönchen schon so viel mitmachen müssen. Daniela Eberhart

In den ersten Tagen nach der Geburt lagen die Babys einzeln in Brutkästen auf der Kinderintensivstation. Überall waren Schläuche und Monitore.

„Das war schon schlimm für uns, dass so kleine Persönchen schon so viel mitmachen müssen“, sagt Daniela Eberhart. „Anfangs sahen sie noch so durchsichtig und zerbrechlich aus.“

Dennoch: Die Eltern fuhren immer mit ruhigem Gefühl nach Hause. Die Betreuung im Krankenhaus sei sehr gut gewesen. Nach zwei Monaten durften die Eltern ihre Töchter dann mit nach Hause nehmen. Heute wiegen Maja, Elsa und Rosa jeweils zirka acht Kilogramm bei etwa 72 Zentimetern Körperlänge.

Wer bei einem Besuch der Drillings-Familie aus Berg das blanke Chaos oder zumindest ein wenig Unruhe erwartet hat, wird ziemlich überrascht.

Kinder schlafen durch

Alles wirkt entspannt – auch die Eltern. Spuren von Schlafmangel sucht man in den Gesichtern von Daniela Eberhart und Christoph Bott vergeblich.

Das liegt vor allem daran, dass Elsa, Maja und Rosa seit ihrem dritten Lebensmonat durchschlafen. So können ihre Eltern nachts Kraft für den Alltag tanken.

Gegen sieben Uhr morgens ist die erste Fütterung. Christoph Bott

Und dieser Alltag ist klar strukturiert. „Gegen sieben Uhr morgens ist die erste Fütterung“, sagt Christoph Bott mit einem Augenzwinkern. Weil er in Gleitzeit arbeitet, kann er seiner Frau dabei helfen.

Mittags unterstützt die Oma, die nebenan wohnt, ihre Tochter beim Füttern. Wenn sie mal nicht kann, ist da noch die Tante. Und auch Christoph Botts Bruder wohnt in der Nähe.

Nachmittags, wenn die Drillinge wieder Hunger bekommen, schneien manchmal ganz spontan freiwillige Helfer herein. Und abends ist der Papa dann wieder zur Stelle.

Auch beim Baby-Schwimmkurs in Baienfurt hat sich das stabile soziale Netz der Eltern bewährt. In einem privaten Schwimmplan trugen sich Verwandte und Freunde ein.

So besuchten stets drei Erwachsene zusammen mit den Drillingen eine Kursstunde. Wäre der Alltag auch ohne Hilfe denkbar? Beide schütteln den Kopf. „Man muss schon zu zweit sein, um die drei zu versorgen“, sagt Daniela Eberhart.

„Tagsüber hilft mir meine Mutter, wenn mein Mann beim Arbeiten ist. Ohne die Hilfe meiner Eltern, die nebenan wohnen und ohne unsere Freunde und Familien wäre alles viel schwieriger für uns.“

Auch von seinem Arbeitgeber erhielt Christoph Bott Unterstützung, sei es beim Thema Gleitzeit oder bei der Elternzeit. Und natürlich haben sich die Eltern auch über die Gutscheine zur Geburt gefreut, die sie für Spielzeug und Kleidung eingelöst haben.

Wenn zwei auf einmal schreien und man nur eine hochnehmen kann, das tut einem schon weh. Christoph Bott

Von Anfang an haben Rosa, Elsa und Maja gemeinsam im eigenen Zimmer geschlafen. „Ich hätte kein Auge zugemacht, wenn sie bei uns im Schlafzimmer gewesen wären“, sagt Christoph Bott. Anfangs lagen die Mädchen zu dritt in einem Bett.

Als sie dann jedoch lebhafter wurden und sich gegenseitig die fuchtelnden Ärmchen in die Seite boxten, entschieden die Eltern um Ostern, dass jede ihr eigenes Bettchen bekommt.

„Wir haben die Betten so hingestellt, dass sie sich sehen können“, erzählt Daniela Eberhart. „Und wenn es morgens im Zimmer munter plappert, wissen wir, dass es ihnen gut geht“, ergänzt Christoph Bott.

„Sie sind nie allein.“ Trotzdem gibt es auch Momente, in denen sich die Eltern mehr Zeit für jede Einzelne wünschen würden. „Wenn zwei auf einmal schreien und man nur eine hochnehmen kann, das tut einem schon weh“, erzählt Christoph Bott.

Drillinge sind beim Narrensprung dabei

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Daniela Eberhart und Christoph Bott beim Spaziergang nicht auf ihre Drillinge angesprochen werden. „Das Interesse ist riesengroß“, sagt er.

Auch beim Narrensprung in Weingarten zogen sie alle Blicke auf sich: Zusammen mit ihrer Narrenzunft Berger Alafanz lief die ganze Familie – die Drillinge im Kinderwagen – durch die Stadt.

Und als die Berger Narren die Zuschauer mit einem kräftigen „S Holz isch weg – Jetz hosch d’r Dreck“ grüßte, riefen viele mit Blick auf die Drillinge frech zurück: „Jetz hosch d’r Dreck!“ Über diese Geschichte können Daniela Eberhart und Christoph Bott herzlich lachen.

Schließlich sind sie mehr als froh über ihre gesunden Töchterchen. „Wir hatten dreimal riesiges Glück“, sagt Bott. „Ich bin so stolz auf meine drei Mädchen.“

Rosa, Maja und Elsa sind eigenständige Persönchen

Drillinge hin oder her – Rosa, Maja und Elsa sind eigenständige Persönchen. Rosa ist die ruhigste. Ihr Bewegungsdrang entwickelte sich deutlich später als etwa bei Elsa. Dafür hat sie als Erste geplappert. Außerdem ist sie eine Frohnatur.

„Wenn man ins Zimmer kommt, strahlt sie einen an“, erzählt der Papa. Elsa ist motorisch am weitesten und körperlich stärker als ihre Schwestern. Sie fordert am meisten Aufmerksamkeit ein.

„Elsa war von Anfang an ihren beiden Schwestern gefühlt zwei Wochen voraus“, so Daniela Eberhart. Und Maja ist eine Mimik-Künstlerin. „Sie kann ganz kritisch gucken und irgendwann lacht sie dann. Maja hat ein großes Grimassen-Repertoire“, sagt die Mama.

Wir hatten dreimal riesiges Glück. Ich bin so stolz auf meine drei Mädchen. Christoph Bott

Und was bedeuten Drillinge für die Familienkasse? „Naja, wir haben ein neues Auto gebraucht, und der Drillingskinderwagen kostete mit 1800 Euro schon etwas mehr als normal“, sagt Eberhart.

Und da es keine Fahrradanhänger für drei Kinder gibt, haben sie sich ein Lastenfahrrad gekauft. Von der L-Bank erhielten die Eltern eine einmalige Mehrlingsförderung in Höhe von 1700 Euro pro Kind. Zu Christoph Botts Gehalt als Konstrukteur kommt aktuell noch Daniela Eberharts Elterngeld hinzu. Das läuft jedoch in wenigen Monaten aus.

Auf ihre alte Stelle als Kassenverwalterin in der Gemeinde Berg wird sie wohl erst zurückkehren, wenn die Drillinge drei Jahre alt sind und in den Kindergarten kommen. Früher möchten sie ihre Kinder nicht in Fremdbetreuung abgeben, da sind sich beide einig. So können sie möglichst viel Zeit mit ihren Mädchen verbringen und sie beim Start ins Leben intensiv begleiten.