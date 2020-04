Skorpion im Hauseingang - Polizei rückt an

Ein Mann hat am Donnerstagabend im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Berg einen lebenden Skorpion gefunden.

Der Mann fing das Tier in einem Konservenglas ein und verständigte das Polizeirevier Weingarten, teilt die Polizei mit. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den außergewöhnlichen Fund an sich und transportierte ihn zur Wache.

Vermutlich Alpen- oder Italienischer Skorpion

Die Beamten stellen in ihrem Bericht fest: „Der Skorpion, aufgrund des Aussehens vermutlich ein Alpen- oder Italienischer Skorpion, macht einen äußerst regen Eindruck und erfreut sich offensichtlich bester Gesundheit.“ Weiter schreiben sie in ihrem Bericht: „Bei Stich nicht lebensbedrohlich - aber macht aua! Also nicht unbedingt streicheln.“

Woher der Skorpion stammt und wie er in das Haus kam, ist laut Polizei bislang unbekannt. Der weitere Verbleib des Skorpions muss noch geklärt werden.