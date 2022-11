SKC gekelt in Oberliga Südwürttemberg Frauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt unglücklichen Spielen traten die Frauen vom SKC wieder in formstarker Besetzung an und hielten die Gäste aus Friedrichshafen standhaft Widerstand. Bereits in der Startpaarung konnte sich Sarah Hartwig mit 517/1 letztlich etwas glücklich durchsetzen. Besser lief es für Sigrid Staudacher. Mit 560/1 ließ sie nichts anbrennen. In der zweiten Paarung unterlag Linn Staudacher mit 482/0 nur um wenige Holz ihrer Gegnerin. Jasmin Abbate hingegen sicherte sich mit 528/1 den Punkt. Mit deutlichem Vorsprung ging es nun in die letzte Paarung. Hier kamen die Gäste zunächst zurück und holten deutlich auf. Doch davon ließen sich die Berger Keglerinnen nicht beirren und kegelten ihr Spiel sicher nach Hause. Tatjana Staudacher unterlag trotz guten 512 Holz knapp. Melanie Fischer gelang mit 557/1 ein sehr gutes Spiel und besiegelte damit den verdienten Berger Sieg. Mit diesem Erfolg sichert sich der SKC Rang Vier der Oberliga.