SKC Frauen verlieren denkbar knapp in der Oberliga

Gestärkt durch den Erfolg im letzten Spiel hatten sich die Damen für die Fahrt nach Ulm viel vorgenommen. Aus der letzten Begegnung mit den Ulmern hatte Berg noch eine Revanche offen. Zunächst sah es auch so aus, als würde dies glücken. In der Startpaarung erzielte Dagmar Keller starke 535/0,5. Keller fehlte am Ende ein Holz für den ganzen Punkt. Sarah Hartwig gelang mit 521/1 ebenfalls ein starkes Spiel. Berg konnte mit leichtem Vorsprung in die zweite Paarung starten. Hier unterlag Daniela Fricker mit 502/0 zum Teil nur sehr knapp in den Sätzen. Melanie Fischer konnte mit guten 521/1 den Punkt sichern und Berg einen starken Vorsprung erspielen. Doch die Gastgeberinnen zeigten sich kämpferisch und holten den Rückstand schnell auf. Sandra Reize konnte mit 466/0 nicht ganz die Wunschleistung abrufen und selbst Sigrid Staudacher konnte mit 544/1 die Niederlage nicht mehr abwenden. Am Ende bleiben die Punkte in Ulm und der SKC fuhr trotz eines guten Spiels mit leeren Händen nach Hause zurück.