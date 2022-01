SKC Berg zurück in der Erfolgsspur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Nachholspiel gegen Biberach hatte Berg vieles wieder wett zu machen. Die deutliche Niederlage vom letzten Wochenende aus Balingen steckte dem SKC noch fest in den Knochen. Doch heute wollten die Berger die Talfahrt endlich beenden und zurück in die Erfolgsspur kommen. Daniel Erens zeigte in der Startpaarung mit 541/1 erneut ein sehr gutes Spiel. Peter Dietenberger kämpfte bis zum Schluss. Musste sich mit 520/0 am Ende doch um wenige Holz geschlagen geben. Mit leichtem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier zeigte sich Biberach zurück und machte es Berg schwer. Stephan Hartwig unterlag mit 500/0 seinem Gegner eindeutig. Georg Buß konnte hingegen seinen Punkt mit 537/1 sichern. Mit nochmals größerem Vorsprung ging es nun in die letzte Paarung. Die Entscheidung sollte sich bis in die letzten Sekunden herausziehen. Walter Hecht unterlag mit 496/0 deutlich. Thomas Ibele zeigte sich kämpferisch und konnte mit zwei 9er in den letzten beiden Wurf das Spiel final für Berg entscheiden. Ibele erzielte sehr starke 556/1 Holz. Mit diesem Sieg sichert sich der SKC einen guten Abstand in den Tabellenkeller und zeitgleich rückt man wieder etwas an die Spitzengruppe heran.