SKC Berg Verbandsliga Württemberg U18 weiblich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Knapper kann ein Spiel nicht verloren gehen. Gerade mal 6 Holz trennten die beiden Kegelclubs am Ende. Für die ambitionierte Mannschaft aus Friedrichshafen sollte es dieses Jahr einfach nicht recht klappen. Sarah Hartwig zeigte sich mit 505/1 sehr treffsicher. Doch Katharina Dick konnte mit 499/0 nicht mit ihrer Gegnerin mithalten und unterlag recht deutlich. Nele Seidler spielte mit 542/1 eine Topleistung, musste aber bis zum Schluss um den Punkt bangen, da ihre Gegnerin mit 541/0 nur knapp hinter ihr lag. Ivana Lotina kam gut in ihr Spiel, konnte aber dann im letzten Satz nicht mehr ganz so locker aufspielen und unterlag ihrer Gegnerin mit 514/0. Am Ende einer sehr spannenden Saison bleibt die Erkenntnis, dass in der Verbandsliga jeder jeden schlagen kann und die U18 auch nächsten Jahr wieder um die Meisterschaft spielen möchte.