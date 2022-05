SKC Berg Oberliga Südwürttemberg Frauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange mussten die Damen vom SKC auf den nächsten Einsatz warten. Reihenweise wurden die Spiele in der Oberliga der Frauen abgesagt, da viele Vereine ihre Mannschaften coronabedingt abgemeldet hatten. Somit kam der SKC nie so richtig in den Spielrhythmus. Für den letzten Einsatz der Saison fuhr Berg mit allen Spielerinnen nach Hermaringen, sodass jeder nochmals die Chance auf einen Einsatz hatte. In der Startpaarung unterlag Sarah Hartwig mit 487/0 zum Teil nur sehr knapp. Auch Marie-Luise Sachs hatte nochmals einen Einsatz. Ab dem zweiten Satz spielte Tanja Hartwig für sie weiter. Gemeinsam verpassten sie mit 398/0 dennoch nur knapp den Punkt. In der Mittelpaarung kam Berg zurück. Sigrid Staudacher konnte mit 534/1 ebenso wie Jasmin Abbate 538/1 punkten. In einem engen Match ging es nun in die letzte Paarung des Spiels und somit auch in den letzten Auftritt der Saison 2021/22. Hier konnte Sandra Reize mit 469/0 nicht ganz auf ihre Leistungen zurückgreifen. Auch Melanie Fischer musste sich mit 506/0 geschlagen geben. Auch wenn dieses Spiel verloren ging, freuen sich die Damen vom SKC, die Liga gehalten zu haben und dass sie somit nun das achte Jahr in Folge in der Oberliga spielen werden.