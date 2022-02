SKC Berg hält Titelrennen in der Regionalliga offen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer sehr starken Mannschaftsleistung zeigte sich der Kegelclub Berg am Wochenende zurück aus einem kleinen Formtief. Wurden zuletzt Spiele knapp verloren, oder wie zuletzt nur mühsam gewonnen, zeigten die Berger heute ein Spiel der Extraklasse. Ailingen reiste mit viel Selbstvertrauen an, standen sie doch zuletzt weit oben in der Tabelle, während Berg im Mittelfeld feststeckte. Bereits zu Beginn gelang Daniel Erens mit 586/1 ein starkes Spiel. Mit 201 im Abräumen hielt er seinen Gegner deutlich hinter sich. Peter Dietenberger spielte mit 557/0 ebenfalls stark auf, musste sich jedoch geschlagen geben. Mit gutem Vorsprung ging es nun in die zweite Paarung. Hier konnte sich Berg letztlich absetzten und den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflussen. Georg Buß 559/1 und Stephan Hartwig 552/1 konnten ihre Punkte sichern und den Vorsprung ausbauen. In der Schlussphase wurde es nochmals richtig spannend. Thomas Ibele 533/0 unterlag in den ersten Sätzen und auch Walter Hecht 534/1 konnte seinen Gegner erst später einholen. Am Ende gelang Berg ein verdienter Sieg gegen stark spielende Gäste. Da der KV Mietingen die SKG Balingen im Parallelspiel bezwingen konnte, sind die oberen Teams nach 10 Spielen sehr dicht zusammen. Platz 1 bis 5 trennen lediglich drei Punkte, somit ist für den weiteren Verlauf der Saison noch sehr viel möglich. Aufgrund vieler Terminverschiebungen stehen in den nächsten Wochen viele Spiele in kurzem Abstand auf der Tagesordnung, sodass sich bald zeigen wird, wer sich langfristig oben festsetzt und welche Teams das Mittelfeld für sich ausmachen.