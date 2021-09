SKC Berg: Erster Wettkampf seit dem Abbruch – Kegel-Regionalliga vor dem Start

Der SKC Berg ist mit vier Mannschaften beim Aulendorfer Kegelturnier in Aulendorf angetreten. Für die Berger bildete die Teilnahme den Auftakt der neuen Saison, zugleich war es der erste Wettkampf seit dem Saisonabbruch im vergangenen Winter 2020. An einem Sieg schrammte der SKC nur knapp vorbei: Die Damen sicherten sich Platz zwei.

Laut SKC-Mitteilung hielten die Damen mit den eigenen Herren mit. Sarah Hartwig verpasste mit 495 Kegeln nur knapp die 500er-Grenze sowie auch Sandra Reize (499). Dagmar Keller erzielte solide 502 Holz in der Startpaarung. Jasmin Abbate setzte mit 560 Kegeln ein Ausrufezeichen. Die starken 2056 Kegel genügten für Rang zwei und den Sprung aufs Treppchen.

Auftakt gegen Baienfurt II

Die Herrenmannschaft des SKC musste sich dagegen mit Platz vier begnügen. Stephan Hartwig kam laut SKC-Mitteilung gut in sein Spiel, konnte jedoch nicht bis zum Schluss die Leistungen abrufen und musste sein Spiel mit 519 Kegeln beenden. Manuel Erens blieb mit 534 Kegeln deutlich hinter seinen Möglichkeiten. Pascal Hartwig (549) zeigte eine solide Leistung und Georg Buß schloss sein Spiel mit 558 Kegeln ab. Unter dem Strich kam die Herrenmannschaft damit gemeinsam auf 2160 Gesamtholz – das Podium wurde knapp verpasst.

Nichtsdestotrotz bezeichneten die Berger das Turnier als gelungenen Auftakt. „Alle Starter konnten für sich austesten, wo sie vor dem Rundenbeginn stehen“; so der SKC. Saisonauftakt in der Kegel-Regionalliga ist am 18. September. Die SKC-Herren legen mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des KSV Baienfurt (12.30 Uhr) los.