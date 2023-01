Siegesserie der Herren 2 enden deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge musste die Herren II vom SKC eine bittere Heimniederlage einstecken. Gegen eine sehr stark aufspielende Mannschaft aus Friedrichshafen hatte der SKC das Nachsehen und unterlag am Ende deutlich. Zu Beginn zeigte Hans Peter Saile mit 580/1 ein Traumspiel und zeigte, was weiterhin in ihm steckt. Peter Dietenberger hatte hingegen mit 518/0 das Nachsehen.

In der zweiten Paarung kam Berg ins Hintertreffen und musste sich mühsam zurück kämpfen. Wolfgang Thoma gelang mit 527/1 der Punkt, während Manuel Erens sich mit 513/0 geschlagen geben musste. In der Schlusspaarung konnte Berg nicht mehr mit den aufgeblühten Gästen mithalten. Stephan Hartwig unterlag mit 500/0 deutlich und auch solide 485/0 von Walter Kellermann waren am Ende nicht genug, um den Sieg in eigenen Reihen zu halten.