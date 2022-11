Senioren A SKC Berg machen Meistertitel in der Oberliga perfekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die TSG Bad Wurzach ihre Mannschaft zurückgezogen hat, verlief der letzte Spieltag der kurzen Seniorenrunde anders als ursprünglich geplant. Anstelle von zwei direkten Duellen traten nun der KV Mietingen, der KSV Baienfurt sowie Berg gleichzeitig an. So waren alle Mannschaften Vorort und kegelten ihren neuen Meister aus. Für Berg konnte es keine bessere Kulisse geben als zuhause im Hasen den ersten Meistertitel seit langem perfekt zu machen. Mit zwei Turniersiegen in Folge stand der SKC ganz oben in der Tabelle und konnte nur durch Nichtantritt diesen Platz verlassen. Gestärkt und mit fast vollständigem Kader konnte Berg antreten und somit locker aufspielen.

Dann kam es nach wenigen Sätzen jedoch zu einem Schreckensmoment – die Feuerwehr evakuierte die Bahnanlage, da es an der Baustelle des Erweiterungsbaues zu einem Brand gekommen war. Lange war ungewiss, wie es weitergehen würde. Die Einsatzkräfte gaben dann nach einer Stunde Zwangspause die Bahnanlage wieder frei. Zum Glück wurde bei diesem Einsatz niemand verletzt und durch das umsichtige Handeln aller konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Kegeln wurde zur Nebensache.

Umso erfreulicher, als es dann wieder weiter ging. Stephan Hartwig erzielte gute 544 Holz, auch Hans-Peter Saile zeigte sich mit 553 Holz sehr treffsicher. Wolfgang Thoma gelang mit 510 Holz ein solides Spiel und Peter Dietenberger schloss seine Partie mit guten 542 Holz ab. Auch wenn am Ende die Freude über den gewonnen Meistertitel und den damit verbunden Aufstieg in die Verbandsliga durch den Brand gedämpft wurde, können die Senioren stolz auf diesen Erfolg sein.