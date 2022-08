Schülerrat der Grundschule Berg engagiert sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schülerrat der 1. bis 4. Klasse der Grundschule Berg organisierte unter Anleitung der Schulsozialarbeiterin Corinna Bautz-Rupp eine Spendenaktion für die Ukraine. Es konnten über vierzig große Kartons mit Duschgel, Windeln, Essen und anderen wichtigen Dingen gesammelt werden. Auch konnten zwanzig kleine Schlafbetten, für Kinder die am Grenzübergang nächtigen müssen, an Power Bridge gespendet werden. Alle gesammelten Sachspenden sowie eine Geldspende über 150 Euro wurden an POWER BRIDGE Ravensburg übergeben.

Die Geldspenden kamen durch die Einnahmen eines gesunden Frühstücks in der Grundschule zusammen. Außerdem entschied sich der Schülerrat einen weiteren Geldbetrag von 100 Euro an das Tierheim in Berg zu spenden. Der Schülerrat bedankt sich für die großzügigen Sach- und Geldspenden bei allen Schüler*innen und Eltern.